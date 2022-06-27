'Fenerbahçe yerine Benfica'yı seçti'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı genç oyuncu, kendisine kiralama teklifinde bulunanvearasında bir tercih yaptığı ifade edildi.İspanyol basınında çıkan haberlere göre; genç yaşta Real Madrid'e transfer olan Reinier'in,geçirdiği iki kiralık yılın ardından istenilen gelişimi gösteremediği ve kendisini bir kez daha kiralamak isteyenkendini kanıtlamak istediği ifade edildi.Gelecek sezon için kendisine Fenerbahçe ve Benfica'nın talip olduğu belirtilen Reinier'in, Benfica Teknik Direktörüile görüştükten sonraöne sürüldü.Geçtiğimiz iki sezonu Borussia Dortmund'da geçiren 20 yaşındaki ofansif orta saha Reinier, 2 sezonda yalnız 4 maça ilk 11'de başladı ve 1 gol kaydedebildi.