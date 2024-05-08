Fenerbahçe'ye yıldız isminden sevindiren haber

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında sakatlanan ve menisküsünden ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Jayden Oosterwolde'nin, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.
41 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Jayden Oosterwolde'nin, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.
41 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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