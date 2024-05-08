Fenerbahçe'ye yıldız isminden sevindiren haber

Fenerbahçe'de, Olympiakos maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe'ye yıldız isminden sevindiren haber
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08 Mayıs 2024 17:49
Son güncelleme 08 Mayıs 2024 18:50
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında sakatlanan ve menisküsünden ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Jayden Oosterwolde'nin, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.



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