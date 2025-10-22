22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Fenerbahçe'ye Stuttgart tüyosu

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, 3-0 kazandıkları Wolfsburg maçındaki üçlü sistemi Fenerbahçe'ye karşı bozmayacak.

calendar 22 Ekim 2025 11:46
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Stuttgart tüyosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart'ı konuk edecek.

Alman basını, zorlu mücadele öncesinde Bundesliga ekibinin taktik anlayışına dair önemli ipuçları verdi.

Teknik Direktör Sebastian Hoeness'in Wolfsburg deplasmanında uyguladığı sürpriz sistemi Kadıköy'de de deneyebileceği bildirildi.

Wolfsburg karşısında sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkan Hoeness, hücum hattında uzmanları şaşırtan bir üçlüyle oynadı. Sakat Ermedin Demirovic'in yokluğunda sahaya Tiago Tomas'ı süren genç teknik adam, Portekizli futbolcunun yanına Bilal El-Khannouss ve beklenmedik bir şekilde Nikolas Nartey'yi yerleştirdi.

EN GÜÇLÜ YANI SAVUNMA

Topa hâkim ama aynı zamanda hareketli bir üçlü oluşturan bu yapı, Wolfsburg savunmasını adeta kilitledi.

Tomas'ın "Sabit pozisyonlarımız yoktu, rakibi sürekli hareket ettirmek istedik." sözleri, Stuttgart'ın planını özetliyordu. Wolfsburg galibiyetiyle üst üste dördüncü kez kazanan Stuttgart, 7 haftada topladığı 15 puanla Bundesliga'da üçüncü sırada yer alıyor. Dört maçta gol yemeyen Hoeness'in ekibi, Bayern'in ardından ligin en sağlam savunmalarından birine sahip. Bu da Kadıköy'deki zorlu atmosferde Alman temsilcisinin en büyük kozu olabilir.

TEDESCO ÖNDE BASACAK

Alman basını, Stuttgart'ın bu sezon "zirve takımı" olma yolunda ilerlediğini vurguluyor. Özellikle savunmada Jaquez ve Chabot'un yükselen performansları, orta sahada Angelo Stiller ve yeni transfer Bilal El-Khannouss'un uyumu, takımın dengesini sağlamlaştırmış durumda. Hücumda klasik santrforsuz oyun anlayışı ise rakipler için ciddi bir bilinmezlik yaratıyor. Fenerbahçe cephesinde ise Domenico Tedesco'nun önde basan, hücum yönü güçlü sistemine dikkat çekiliyor. Bu da Stuttgart için farklı bir sınav olacak. Hoeness'in, topa sahip olarak presi kırmak ve geriden pasla çıkmak için üç stoperli dizilişi tekrar deneyebileceği tahmin ediliyor. 

 
