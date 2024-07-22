Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, tedbiren bugün gerçekleştirilen antrenmana çıkarılmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber
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22 Temmuz 2024 11:47
Fenerbahçe'ye Lugano maçı öncesi yeni transferi Allan Saint-Maximin'den flaş bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in salı günü oynanacak Lugano maçı kadrosunda olup olmayacağına daha sonra karar verecek.

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