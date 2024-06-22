Fenerbahçe'ye İtalya'dan yedek forvet!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin, Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan yedek forvet!
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22 Haziran 2024 12:40
Hücum hattı için seçenekleri değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-Lacivertliler'in Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.



YEDEF FORVET OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.  

 
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