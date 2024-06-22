Hücum hattı için seçenekleri değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-Lacivertliler'in Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.
YEDEF FORVET OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.
Sarı-Lacivertliler'in Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.
YEDEF FORVET OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.