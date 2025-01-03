Fenerbahçe'ye iki sakatlık haberi birden

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesinde iki kötü gelişme birden yaşandı.
Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
İsmail Yüksek'in sakatlığı için açıklamada bulunan Fenerbahçe, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.