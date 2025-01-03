Fenerbahçe'ye iki sakatlık haberi birden

Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye iki sakatlık haberi birden
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03 Ocak 2025 13:55
Son güncelleme 03 Ocak 2025 14:57
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesinde iki kötü gelişme birden yaşandı.

Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

İsmail Yüksek'in sakatlığı için açıklamada bulunan Fenerbahçe, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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