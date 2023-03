JORGE JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

OOSTERWOLDE İLK KEZ

İSMAİL YÜKSEK 6 MAÇ SONRA

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

İLK TEHLİKELİ ATAK FENERBAHÇE'DEN

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK!

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

VALENCIA ATTI

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE AKINLAR

SEVILLA KALECİSİ SAKATLANDI!

VALENCIA YİNE ŞANSINI DENEDİ

JORGE JESUS'TAN İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

JORGE JESUS'UN SON KOZLARI

EMRE MOR GOLE YAKLAŞTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.İspanya'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'ye, tur için bu galibiyet yetmedi ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ilk maça göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de değerlendirdiği Lincoln Henrique'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i ise yedek soyundurdu.68 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların yerine ise İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.Sevilla karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta sahanın kanatlarında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde oynarken, göbekte İsmail Yüksek ile Miha Zajc şans buldu. Portekizli teknik adam, hücum hattında ise Arda Güler, Michy Batshuayi ve Enner Valencia'yı görevlendirdi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de görev aldı.Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla'ya karşı ilk kes ilk 11'de mücadele etti.Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11'de göre aldı.Sezona çok iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.Son olarak 19 Ocak tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı.İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.Fenerbahçe, Sevilla karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Lincoln Henrique, maç kadrosunda yer almadı.TRABZONLU KURTARMA EKİBİ AĞIRLANDIFenerbahçe Kulübü, Trabzonlu kurtarma ekiplerini Sevilla maçında ağırladı.Ekip, deprem felaketi sonrasında kurtarma çalışmaları için Trabzon'dan Adıyaman'a giderek orada görev almıştı.Ayrıca Trabzonspor Kulübü, ekibin fotoğrafına "Bizberaberiz" paylaşımı yaparken, Fenerbahçe buna "Her zaman" şeklinde yanıt verdi.Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde takımlarına destek oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, önemli karşılaşmada tribünlerin tamamını doldurdu.Karşılaşmadaki ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. 4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michy Batshuayi'nin vuruşu yandan dışarıya gitti.Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, 16. dakikada sakatlık yaşadı. Belçikalı golcü, sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Batshuayi oyundan çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.Fenerbahçe'de Michy Batshuayi yerine 18. dakikada Joshua King oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ortası Alex Telles'ten geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak oyun sürdü. Karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, VAR incelemesi sonrası pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararı verdi.Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Enner Valencia geçti. Ekvadorlu golcü, 41. dakikada kullandığı penaltıda hata yapmadı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Fenerbahçe, Sevilla karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.Fenerbahçe, ikinci yarıya oldukça etkili başladı. 49. dakikada Arda Güler, çok uzaklardan şansını denedi. Genç futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.Arda Güler'den bir dakika sonra ise Fenerbahçe bu kez Joshua King'le etkili oldu. Arda'nın ortasıyla ceza sahasında topla buluşan King'in vuruşu üstten dışarıya gitti.55. dakikada bu kez Enner Valencia şansını denedi. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şansını deneyen golcü futbolcunun vuruşu yandan dışarıya gitti.Karşılaşmanın 55. dakikasında tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Sevilla kalecisi Dmitrovic, atılan yabancı maddelerden birinin kendisine isabet etmesi sonrası sakatlık yaşadı. Dmitrovic'in sakatlığı nedeniyle oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Fenerbahçeli futbolcular toplu halde tribünlere giderek sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu.Fenerbahçe'de Enner Valencia, 68. dakikada bu kez sol çaprazdan vurdu. Valencia'nın vuruşunda Dmitrovic başarılı oldu ve bu topu kurtardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Batshuayi'nin sakatlığının ardından 74. dakikada ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 83. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Diego Rossi, Joao Pedro ve Emre Mor oyuna dahil oldu. Arda Güler, Valencia ve Serdar Aziz oyundan çıktı. Fenerbahçe, bu değişikliklerin ardından 4'lü savunmaya döndü.Fenerbahçe, 87. dakikada Emre Mor'la gole yaklaştı. Milli futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ancak ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa defterini kapattı.Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 5. dakikada, sağ kenardan Zajc'ın uzattığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.33. dakikada ceza sahası sağ çapraz önünde defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırdığı topu kaleci, kale çizgisi üstünde kontrol etti.38. dakikada sağ çizgide topla buluşan Ferdi Kadığoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. Oyun devam ederken VAR'da kontrol edilen pozisyon için hakem izlemeye çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi.41. dakikada ev sahibi ekibin golü penaltı atışından geldi. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 1-042. dakikada King sol çizgiden topu ceza sahası içine gönderdi. Valencia'nın kontrol ettikten sonra vurduğu topu kaleci ayaklarıyla çeldi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.İkinci yarıda da ilk ciddi atak sarı-lacivertli ekipten geldi. 49. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Arda Güler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top az farkla auta yöneldi.50. dakikada bu kez King tehlike yarattı. Arda Güler'in sağ çaprazdan pasında topu göğsüyle önüne alan King'in sağ ayagıyla vuruşunda top üstten auta gitti.54. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası önünde buluştuğu topu sağına çeken Valencia, sert vurdu. Meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.61. dakikada rakip tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasından dönen topla sol çaprazda buluşan Acuna'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla kornere gönderdi.69. dakikada Fenerbahçe defansından çıkarılan topu sol çizgide önüne alan Valencia, ceza sahasına doğru topla kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleye yönelttiği şutta topu kaleci zorlukla çeldi.87. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Mor, çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top az farkla auta çıktı.Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.ÜlkerMichael Oliver, Stuart Burt, Simon BennettAltay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 84 Rossi), Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde, Arda Güler (Dk. 84 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 19 King), Valencia (Dk. 84 Pedro)Dmitrovic, Montiel (Dk. 83 Navas), Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Torres (Dk. 73 Suso), Fernando, Rakitic (Dk. 83 Jordan), Mir (Dk. 73 Ocampos), En-Nesyri (Dk. 59 Lamela)Dk. 41 Valencia (Fenerbahçe)Dk. 45+1 Serdar Aziz, Dk. 89 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 45+2 Bade Dk. 88 Jorge Sampaoli (Teknik Direktör), Dk. 89 Jordan (Sevilla)