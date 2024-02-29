Fenerbahçe'ye Fred müjdesi

Fenerbahçe'de uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığını tamamen atlattı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi
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29 Şubat 2024 16:04
Fenerbahçe'de uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığını tamamen atlattı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haberde, Fred'in cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.

Fred, son olarak 21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.
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