Fenerbahçe'ye 17'lik Sırp santrfor!

Fenerbahçe'nin, Partizan'dan Ensar Brahic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye 17'lik Sırp santrfor!
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13 Mayıs 2022 22:09
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir isimle anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Partizan'dan 17 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic ile anlaştı.

Partizan'ın altyapısından yetişen Brahic, bu sezon Teleoptik'in U19 takımına kiralık olarak gönderildi. 
 

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