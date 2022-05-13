Fenerbahçe'ye 17'lik Sırp santrfor!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir isimle anlaşmaya vardı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Partizan'dan 17 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic ile anlaştı.



Partizan'ın altyapısından yetişen Brahic, bu sezon Teleoptik'in U19 takımına kiralık olarak gönderildi.





