MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golü ise 24. dakikada Etienne Capoue'den geldi.Fenerbahçe'de ilk golü atan Serdar Dursun, gol sevincinde, Vallecano maçında sakatlık yaşayan Joao Pedro'yu unutmadı ve İtalyan golcünün formasını tribünlere gösterdi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda Osman Ertuğrul Çetin yerine oyuna dahil oldu ve ilk sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'de ayrıca ilk yarıda lisansları çıkarılmayan Bruma ve Mauricio Lemos gibi isimler de ikinci yarıda oyuna girdi.Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası önünde Capoue gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.28. dakikada Capoue'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Quintero, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.ÜlkerErkan Özdamar, Kerem Ersoy, Esat SancaktarErtuğrul Çetin (Dk. 56 İrfan Can Eğribayat), Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski (Dk. 72 Lemos), Arao (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş), Zajc (Dk. 66 İsmail Yüksek), Lincoln Henrique (Dk. 56 Joshua King), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 72 Bruma), Serdar DursunPepe Reina (Dk. 72 Gianni), Dela (Dk. 46 Femenia), Albiol (Dk. 46 Pedraza-Dk. 77 Iosifov), Cuenca, Mojica (Dk. 46 Mandi), Quintero (Dk. 46 Chukwueze), Coquelin (Dk. 46 Morlanes), Parejo (Dk. 46 Trigueros), Capoue (Dk. 46 Alex Baena), Collado, Moreno (Dk. 62 Pascual)Dk. 24 Capoue (Villarreal), Dk. 31 Serdar Dursun (Penaltıdan), Dk. 78 Joshua King (Fenerbahçe)Dk. 82 Alex Baena (Villarreal), Dk. 87 Bruma, Dk. 89 Szalai (Fenerbahçe)