Fenerbahçe ve Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de rakipleri

İspanya'nın Zaragoza şehrinde 9-13 Nisan'da düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda birbirinden güçlü ekipler şampiyonluk yarışı verecek.



Türkiye'yi son iki yılın şampiyonu Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin temsil edecek. Organizasyonda ev sahibi İspanya'dan Valencia, İtalya'dan Beretta Famila Schio, Fransa'dan Tango Bourges Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag da mücadele edecek.



Fenerbahçe Opet'in yanı sıra İspanya ekibi Valencia da doğrudan yarı final oynayacak.



Valencia'nın avantajı kendi ülkesi



Valencia, organizasyonda ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak.



Daha önce 4 kere FIBA Avrupa Kupası ve 2 defa FIBA Saporta Kupası'nı kazanan Valencia, ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmaya bu kadar yaklaştı.



Valencia'nın kadrosunda Türk basketbolseverlerin Alina Iagupova, Alba Torrens ve Kayla Alexander gibi dünya yıldızlarını bulunuyor. Daha önce Türkiye'de de oynamış Yvone Turner, Kristina Vitola, Queralt Carreras, Stephanie Mavunga da Valencia'nın başarısı için ter döküyor.



Avrupa Ligi'nde ilk turda D Grubu'nu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamlayan Valencia, ikinci turda ise F Grubu'nu Fenerbahçe Opet'in arkasından 2. sırada bitirdi.



Yarı final play-inn'de Çimsa ÇBK Mersin'i eleyen Valencia, adını doğrudan Dörtlü Final'e yazdırdı. Valencia'nın en skorer ismi ortalama 11.9 sayıyla Iagupova ön plana çıkıyor.



Tango Bourges Basket'te hedef 4. kupa



Fransa'yı temsil eden Tango Bourges Basket, tarihinde 4. kez Avrupa Ligi'ni almak için mücadele edecek.



Fransız ekibi daha önce 1997, 1998 ve 2001'de bu kupayı müzesine götürdü.



Rakiplerine göre daha mütevazi bir kadroya sahip olan Tango Bourges Basket'in ön plana çıkan ismi maç başı 15.4 sayıyla mücadele eden Nijeryalı forvet Amy Okonkwo dikkati çekiyor.



İlk turda B Grubu'nu Çimsa ÇBK Mersin'in ardından 2. sırada bitiren Fransız ekibi, ikinci turda E Grubu'nu üçüncü bitirerek play-inn çeyrek finaline kaldı. Bu turda da Zaragoza'yı eleyen Tango Bourges Basket, 6'lı finale yükseldi.



Tango Bourges Basket, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşılaşacak. Bu sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Mersin ekibi, 77-66 ve 80-76'lık skorla kazandı.



ZVVZ USK Prag, 10 yıl sonra yeniden zirveyi istiyor



Çekya'yı temsil eden ZVVZ USK Prag, 10 yıl sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.



Kupayı 2015 yılında kazanan Çek ekibi, geçen yıl ise Avrupa üçüncüsü olmuştu.



ZVVZ USK Prag'ın Brionna Jones, Valeriane Ayayi, Maria Conde gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Çek ekibinin bu sezonki en skorer ismi ise ABD'li pivot Jones, ortalama 17.6 sayıyla öne çıktı.



İlk turda D Grubu'nu 2. sırada bitiren ZVVZ USK Prag, ikinci turda ise F Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Play-inn çeyrek finalinde Landes'i rahat geçen ZVVZ USK Prag, 6'lı finalin ilk maçında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yla karşı karşıya gelecek.



Beretta Famila Schio, Avrupa'da 2. kupa peşinde



İtalya'yı temsil eden Beretta Famila Schio, Avrupa kupalarındaki ikinci kupasını almak için İspanya'da mücadele verecek.



Tarihinde Avrupa'da sadece 2008'de Avrupa Kupası'nı alan Beretta Famila Schio'nun kadrosunda bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Letonyalı kısa forvet Kitija Laksa forma bulunuyor. Takımda 15.9 sayı ortalamasıyla en skorer isin durumunda olan Laksa'nın yanı sıra Fransa Milli Takımı ile olimpiyat ikincisi olan Janella Salaun da yer alıyor.



Beretta Famila Schio, ilk turda A Grubu'nu ikinci turda ise E Grubu'nu 2. sırada bitirdi. Çeyrek final play-inn'de Fenerbahçe Opet'e elenen Beretta Famila Schio, 6'lı finalde ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.



