Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak karar!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Şehitlerimizi anmak için Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takım futbolcuları sahaya pankartla çıkacak.
Kadıköy'de oynanacak derbide ayrıca ekranlara yansıtılacak görsellerle şehitlerimiz anılacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Şehitlerimizi anmak için Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takım futbolcuları sahaya pankartla çıkacak.
Kadıköy'de oynanacak derbide ayrıca ekranlara yansıtılacak görsellerle şehitlerimiz anılacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
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