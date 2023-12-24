Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak karar!

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinde iki takım futbolcuları, şehitlerimizi anmak için sahaya pankartla çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak karar!
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24 Aralık 2023 16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Şehitlerimizi anmak için Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takım futbolcuları sahaya pankartla çıkacak.

Kadıköy'de oynanacak derbide ayrıca ekranlara yansıtılacak görsellerle şehitlerimiz anılacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

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