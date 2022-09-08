Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'de büyük değişim

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in 20-27 Temmuz'daki maçlarının üzerinden çok uzun süre geçmese de iki takımda da büyük değişim yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'de büyük değişim
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08 Eylül 2022 10:48
Fenerbahçe için bugün Dinamo Kiev ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşma bir anlamda rövanş olacak.

ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

20-27 Temmuz'daki maçların üzerinden belki çok uzun süre geçmedi ama iki takımda da değişim büyük oldu. Fenerbahçe transferlerini yaptı, formunu artırdı. Dinamo Kiev ise en önemli oyuncularından Verbic'i kaybetti, formu düştü.

RÖVANŞ VAKTİ

Ukrayna Ligi'ne 2 maçta sıfır puanla başladı. Jesus ve öğrencileri için rövanş vakti. Hedef, güzel bir galibiyetle hem gruba 3 puanla başlamak hem de Dinamo Kiev'den rövanşı almak... 

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