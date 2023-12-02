Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakan 'yaş' problemi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon en fazla sakatlık yaşayan futbolcuların ortak noktası, yaş ortalamalarının 28.5'in üzerinde olması.

Haber; Hürriyet
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakan 'yaş' problemi!
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02 Aralık 2023 12:34
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son dönemde gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarda sakat futbolcuların sayısının çok olmasının önemli rol oynadığı bir gerçek. İki takımda bu sezon sakatlık yaşayan oyuncuların ortak özelliği yaş ortalamalarının 28.5'in üzerinde olması.




AĞIR İDMANLAR VE DARBELER

Sarı lacivertlilerde sakatlanan 11 futbolcunun yaş ortalaması 28.5; siyah beyazlılarda sağlık sorunu yaşayan 13 ismin yaş ortalaması ise 28.7. Yıllarca yapılan ağır antrenmanlar ve alınan sayısız darbelerle yıpranan vücutların direnci belli bir yaşa gelince düşüyor ve sakatlıklar daha sık görülmeye başlıyor. 

Kaynak: Hürriyet


 

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