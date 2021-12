Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u ağırladı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Fenerbahçe, uzatmaların ilk devresinde skoru 2-0'a getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 93. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 99. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Afjet Afyonspor ise turnuvaya veda etti.



FENERBAHÇE'DE ROTASYON



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.



Sarı-lacivertlilerde Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede Berke Özer görev alırken, savunmada Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Burak Kapacak oynadı. Orta sahada Miguel Crespo ve Max Meyer forma şansı bulurken, kanatlarda Muhammed Gümüşkaya ve Diego Rossi görev aldı. Fenerbahçe'de santrfor pozisyonunda Enner Valencia, arkasında ise Dimitris Pelkas gol aradı.



Yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.



BURAK KAPACAK İLK KEZ



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı.



İlk kez 11'de görev yapan Burak Kapacak'a sezon başından beri hiç şans verilmemesi sebebiyle taraftarlar, teknik heyete yoğun tepki göstermişti.



Burak, daha önce yedekler arasında yer almış ancak hiç oynatılmamıştı.



ALTYAPIDAN 4 OYUNCU



Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı kadrosunda altyapısından 4 oyuncuya yer verdi.



Sarı-lacivertlilerde altyapıdan Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan, kupa mücadelesinin kadrosunda yer aldı.



Bu isimlerden Muhammed mücadeleye ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular kulübede şans bekledi.



FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ GÖNDERMESİ



Fenerbahçe Kulübü, kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.



Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı.



Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek "Alın Terimiz, Davamızdı! Haklıydık, Kazandık!" ifadesine yer verildi.



Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular da sahaya aynı pankartla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında daha müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven oyuncunun topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunda, Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında altıpas önünde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, kaleci Anıl son anda topu çeldi.



90+4. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.



Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı.



93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0



99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey



Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 94 Novak), Nazım Sangare (Dk. 61 Osayi-Samuel), Crespo, Meyer (Dk. 46 Zajc), Burak Kapacak (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Pelkas (Dk. 73 Serdar Dursun), Valencia



Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk. 77 İsmail Haktan Odabaşı), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Dk. 103 Mert Üner), Celal Hanalp, Alper Tursun, Süleyman Olgun (Dk. 77 Taha Can Velioğlu), Doğan Ateş (Dk. 65 Feyyaz Belen), Doğukan Emeksiz (Dk. 89 İlke Tankul), Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Dk. 103 Cihan Özkara)



Goller: Dk. 94 Valencia (Penaltıdan), Dk. 99 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 65 Nazmi Candoğan, Dk. 79 Erhan Şentürk, Dk. 84 Alper Tursun, Dk. 87 Anıl Atağ (Afjet Afyonspor), Dk. 72 Crespo, Dk. 108 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)





