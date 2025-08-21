UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının 71. dakikasında Benfica'da Florentino Luis, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Mücadelenin 81. dakikasında Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Eşleşmeyi kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne kalacak.
IRFAN CAN, KEREM'E İZİN VERMEDİ
Karşılaşmanın 29. dakikasında Benfica'nın sol kanatta ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu kaleye sert bir şekilde vurdu, kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
OOSTERWOLDE, NEFİS VURDU
Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe hücumunda Oosterwolde merkezde ceza sahasının uzağından çok sert vurdu, kaleci Trubin, gole izin vermedi.
FENERBAHÇE, PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 54. dakikasında Fenerbahçe'de Brown sol kanattan ceza sahasına doğru uzun oynadı, kaleci çıkarak topu kontrol etti. Jhon Duran pozisyonda yüzünü tutarak yerde kaldı. Tribünler penaltı bekledi, maçın hakemi devam dedi.
FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 54. dakikasında sol kanattan yapılan ortada Milan Skriniar penaltı noktasının solundan kaleye vurdu, top savunmaya çarptı. Tribünler ve futbolcular elle oynama iddiasıyla penaltı bekledi, karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.
BENFICA, 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 71. dakikasında Florentino Luis, orta alanda Talisca'yı arkadan çekerek düşürmesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
EN-NESYRI, OFSAYTA TAKILDI
81. dakikada Fenerbahçe atağında Talisca sağ çaprazda ceza sahasının önünden kaleye sert bir şekilde vurdu, kaleci Trubin'in elinden sektirdiği topu En-Nesyri tamamladı ama yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonun ardından VAR kontrolü yapıldı ancak karar değişmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Trubin gole izin vermedi.
42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.
Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı.
71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Chobani
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 79 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Brown, Szymanski, Duran (Dk. 67 Talisca), En-Nesyri
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea (Dk. 64 Ivanovic), Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Barreiro), Pavlidis (Dk. 77 Gouveia)
Kırmızı kart: Dk. 71 Florentino (Benfica)
Sarı kartlar: Dk. 22 Barrenechea, Dk. 63 Rios, Dk. 90+3 Antonio Silva (Benfica), Dk. 27 Duran, Dk. 90+2 Oosterwolde, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
