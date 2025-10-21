21 Ekim
Fenerbahçe topa sahip skora değil: 2 gol barajını aşamadı!

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 8 karşılaşmada da rakiplerinden daha fazla topa sahip olmasına rağmen bu üstünlüğünü skora yansıtamadı.

21 Ekim 2025 12:49
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe topa sahip skora değil: 2 gol barajını aşamadı!
Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco'yu getirmişti.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor maçıyla başladı ve o tarihten bu yana Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de 6, Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 8 resmi mücadeleye çıktı. Bu süreçte Fenerbahçe 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Ancak Tedesco özellikle Avrupa'daki ağır Dinamo Zagreb yenilgisi ile birlikte, Trabzonspor, Alanyaspor ve Karagümrük karşısında oynanan futbol nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

2 GOL BARAJINI AŞAMADI

Tedesco döneminde hücum anlamında üretkenlik sorunu yaşayan Fenerbahçe, çıktığı 8 maçta 2 gol barajını geçemedi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0, Antalyaspor'u ise 2-0 mağlup etti. Alanyaspor karşısında 2-2, Kasımpaşa karşısında 1-1, Samsunspor deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Karagümrük maçından 2-1, Avrupa Ligi'nde Nice karşısından 2-1 galip, Dinamo Zagreb deplasmanından ise 3-1 mağlup ayrıldı.



TOPA SAHİP, SKORA DEĞİL

Süper Lig'in 4. haftasından itibaren Tedesco yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, hem ligde hem Avrupa'da oynadığı 8 maçın tamamında rakiplerinden daha fazla topa sahip oldu.

Bu süreçte en düşük topa sahip olduğu karşılaşma Samsunspor maçı oldu (%53). Fenerbahçe hiçbir maçta topa sahip olma oranında yüzde 50'nin altına inmedi.

Topa sahip olma yüzdeleri:

Fenerbahçe %73 - Trabzonspor %27

Fenerbahçe %62 - Alanyaspor %38

Kasımpaşa %34 - Fenerbahçe %66

Fenerbahçe %67 - Antalyaspor %33

Samsunspor %47 - Fenerbahçe %53

Fenerbahçe %58 - Karagümrük %42

Dinamo Zagreb %42 - Fenerbahçe %58

Fenerbahçe %59 - Nice %41

ORTA SAYISI YÜKSEK, İSABET YOK

Topa sahip olma konusunda etkin bir görüntü veren Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde orta denemelerinde de aktifti. Ancak verimlilik konusunda sınıfta kaldı.

8 maçlık süreçte toplam 177 orta denemesi yapan Sarı-lacivertliler, sadece 33 isabet buldu ve %18,64'lük bir isabet oranı yakalayabildi.

Geçtiğimiz sezon Tadic ve Kostic gibi isimlerle orta isabet oranı daha yüksek olan Fenerbahçe, o dönemde En-Nesyri'den de kafa golü katkısı almıştı. Bu sezon ise En-Nesyri henüz kafa golü bulamadı. Faslı futbolcu son kafa golünü, geçen sezonun 36. haftasında Eyüpspor'a karşı kaydetmişti.

Son 8 maçta orta denemesi ve isabet sayıları:

Trabzonspor: 32 / 7

Alanyaspor: 26 / 7

Kasımpaşa: 16 / 4

Antalyaspor: 30 / 3

Samsunspor: 20 / 2

Karagümrük: 17 / 5

Dinamo Zagreb: 18 / 4

Nice: 18 / 1

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
