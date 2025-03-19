Fenerbahçe TFF'ye başvuru yapacak!

Samsunspor karşısında çok kritik puan kaybı yaşayıp bir maç eksikle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi milli ara sonrası da zorlu günler bekliyor. Sarı lacivertliler, lige tutunmak isteyen son haftaların flaş takımı Bodrum ile 28 Mart Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oyun sisteminin iki önemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'yla iki önemli maça çıkacak. 22 Mart'ta Nijer deplasmanında forma giyecek olan ikili, 26 Mart'ta Tanzanya maçına çıkacak.Bu karşılaşma TSİ 00.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Faslı yıldızları, gece geç saatlerde uçağa binip, Türkiye'nin yolunu tutacak.Perşembe günün ilk ışıklarıyla İstanbul'da olması beklenen iki futbolcu, idman bile yapamadan kafileyle Bodrum'a hareket edecek. Fenerbahçe yönetimi, TFF'nin yanlış fikstür planlamasından dolayı bir hayli tepkili. Bodrum maçının ertelenmesi için girişimlere başlanması bekleniyor.