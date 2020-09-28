Fenerbahçe taraftarının yeni operasyonu: Cavani

Fenerbahçe'de forvet transferi için imza atan isim Samatta olmuştu. Fenerbahçe taraftarı, daha önce ismi anılan bir diğer forvet Edinson Cavani için bastırmaya devam ediyor.Uruguaylı golcünün son Instagram paylaşımının altına gelen yorumlarda birçok sarı-lacivertli taraftarın "Come to Fenerbahçe" yazdığı görülüyor.Paylaşımında eşinin doğum gününü kutlayan 33 yaşındaki golcünün adı Avrupa'daki kulüplerin yanı sıra, arasında Gremio'nun da olduğu Güney Amerika kulüpleriyle de anılıyor.