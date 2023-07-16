Fenerbahçe, İstanbul'a getirilen Dusan Tadic'in maliyetini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Tadic ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı ve oyuncuya yıllık 4.2 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.
10 NUMARA GİYECEK
Kulüpten yapılan videolu açıklamada Tadic'in 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dusan Tadic, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe ile ilgili harika şeyler duydum. Fenerbahçe ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte birçok kupa alacağız. Bizim için çok değerliler. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bizi her şekilde desteklemelerini istiyorum." dedi.
DUSAN TADIC KİMDİR?
Sırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı.
KARİYER ZİRVESİNİ AJAX'TA YAŞADI
Ajax'ta forma giydiği 5 sezonda 4-3-3 formatın değişmez hücum oyuncusu olan Tadic, bu 5 sezonda sırasıyla; 38 gol 23 asist, 16 gol 21 asist, 22 gol 25 asist, 16 gol 22 asist ve son olarak 13 gol 21 asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada Tadic ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı ve oyuncuya yıllık 4.2 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.
10 NUMARA GİYECEK
Kulüpten yapılan videolu açıklamada Tadic'in 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dusan Tadic, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe ile ilgili harika şeyler duydum. Fenerbahçe ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte birçok kupa alacağız. Bizim için çok değerliler. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bizi her şekilde desteklemelerini istiyorum." dedi.
DUSAN TADIC KİMDİR?
Sırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı.
KARİYER ZİRVESİNİ AJAX'TA YAŞADI
Ajax'ta forma giydiği 5 sezonda 4-3-3 formatın değişmez hücum oyuncusu olan Tadic, bu 5 sezonda sırasıyla; 38 gol 23 asist, 16 gol 21 asist, 22 gol 25 asist, 16 gol 22 asist ve son olarak 13 gol 21 asist yaptı.