Fenerbahçe, Steven Caulker'ı açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, hücum hattına Serdar Dursun takviyesi yaparken, savunmaya da Steven Caulker'ı aldı.



Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker ile el sıkıştı.



Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesinde ikinci transferi olan Steven Caulker'ın sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir.



Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."



ALANYASPOR PERFORMANSI



2018-2019 sezonun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker, 2,5 sezonda 85 maça çıktı. Caulker, bu süreçte kırmızı kart görmezken, 10 kez sarı kart gördü. İngiliz stoper, Alanyaspor'da 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.



Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.



