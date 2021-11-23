Fenerbahçe, Seyrantepe'deki seriyi 7'ye çıkardı

Son olarak pazar günü rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'a karşı 18 Ekim 2014'ten bu yana yenilmiyor. Oynanan 7 maçta Fenerbahçe 2 kez kazandı, 5 maç berabere bitti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Seyrantepe'deki seriyi 7'ye çıkardı
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23 Kasım 2021 10:59
Fenerbahçe, Seyrantepe'deki yenilmez serisini 7 maça çıkarmayı başardı.

Galatasaray, son olarak 18 Ekim 2014'te ezeli rakibini Sneijder'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu süreçte 7 karşılaşma oynanırken Fenerbahçe bu maçların 2'sinde galip geldi, 5 maç ise berabere tamamlandı.

2014'ten bu yana oluşan derbi karnesi şöyle:

13 Nisan 2016 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23 Nisan 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
22 Ekim 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2 Kasım 2018 - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
28 Eylül 2019 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
27 Eylül 2020 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
21 Kasım 2021 - Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2  


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