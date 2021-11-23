Fenerbahçe, Seyrantepe'deki seriyi 7'ye çıkardı

Fenerbahçe, Seyrantepe'deki yenilmez serisini 7 maça çıkarmayı başardı.



Galatasaray, son olarak 18 Ekim 2014'te ezeli rakibini Sneijder'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



Bu süreçte 7 karşılaşma oynanırken Fenerbahçe bu maçların 2'sinde galip geldi, 5 maç ise berabere tamamlandı.



2014'ten bu yana oluşan derbi karnesi şöyle:



13 Nisan 2016 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23 Nisan 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

22 Ekim 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2 Kasım 2018 - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

28 Eylül 2019 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

27 Eylül 2020 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

21 Kasım 2021 - Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



