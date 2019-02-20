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Fenerbahçe, Rusya biletlerini uçurdu!..

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maç öncesi yoğun ilgiden ötürü uçak bilet fiyatları 'uçtu'.

Kaynak: Türkiye
Fenerbahçe, Rusya biletlerini uçurdu!..
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20 Şubat 2019 06:39
Fenerbahçe'nin Rusya'da Zenit ile yapacağı rövanş maçına ilgi büyük...

Fazla rağbet olmasından dolayı Türk Hava Yollarının İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde dört kat artarak altı bin liraya kadar çıktı. Normalde tek yön uçuşların fiyatları 1.500 ile 1.750 lira arasında değişiyordu.

Tur şirketleri de Fenerbahçe taraftarının ilgisi sebebiyle üç günlük turlar düzenlemişti.

EYVAH MICHAEL OLIVER!

Bu arada maçı Zenit-Fenerbahce mücadelesini İngiliz Michael Oliver yönetecek. Oliver, 24 Şubat'ta da Premier Lig'de Manchester United-Liverpool mücadelesinde görev yapacak.

Oliver geçen sezon Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid-Juventus maçının 90. dakikasında İtalyan ekibi aleyhine penaltı vermiş, karara çıldıran Buffon'u oyundan atmış, Real penaltı golüyle finale çıkmıştı.

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