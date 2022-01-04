Fenerbahçe, Real Madrid'i solladı!

2021'de Twitter'da etkileşimler açısından dünyanın en popüler ilk 10 takımı belli oldu. Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid'e fark attı.



Fenerbahçe (126 milyon), Barcelona (164 milyon) ve M.United'in (138 milyon) ardından üçüncü sırada yer aldı. Chelsea'nin (119 milyon) dördüncülükte bulunduğu sıralamada, Galatasaray, 6 (91 milyon), Beşiktaş (56 milyon) da 9'uncu oldu ve 3 Türk takımı da ilk 10'da yer aldı.







