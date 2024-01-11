Fenerbahçe Petrol Ofisi 1 puana razı oldu

Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi 1 puana razı oldu
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11 Ocak 2024 15:21
Türkiye Kadınlar Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda konuk olduğu Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Zeynep Kerimoğlu, Ataşehir Belediyespor'un golünü 45.+2. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 37'ye yükseltirken, Ataşehir Belediyespor 10 puana çıktı.

Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile karşılaşırken, Ataşehir Belediyespor da deplasmanda Fomget'e konuk olacak.

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