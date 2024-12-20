Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi
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20 Aralık 2024 20:30
Son güncelleme 20 Aralık 2024 20:31
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.

Filip Kostic'in ortasında Dusan Tadic, topu kafasıyla sıyırdı. Daha sonra top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic, Robin Yalçın'ın topu eliyle kontrol ettiğine dair itirazda bulundu.

VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu.

Hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesini bekledikten sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.

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