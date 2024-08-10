Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı çıktı

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının 40. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan 'devam' kararı verdi.
Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa müdahale eden Gravillon'un müdahalesine Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
'Devam' kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti.
Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini ilettiği görüldü.
Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa müdahale eden Gravillon'un müdahalesine Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
'Devam' kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti.
Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini ilettiği görüldü.
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