Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, perşembe günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
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