Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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17 Nisan 2024 14:48
Son güncelleme 17 Nisan 2024 14:49
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, perşembe günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

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