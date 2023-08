Fenerbahçe Opet'in yıldızı Ana Cristina'dan sakatlık açıklaması!

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçe Opet oyuncusu Ana Cristina De Souza son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Brezilya başantrenörü Ze Roberto ise, Ana Cristina hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Opet, Ana Cristina De Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada: "Milli takım antrenmanında sakatlanan sporcumuz Ana Cristina de Souza'nın yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ diz menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, dün ülkesinde bir ameliyat geçirmiş ve tedavi süreci devam etmektedir. Sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



"TEKRAR YÜRÜMEYE BAŞLADIM"



Brezilyalı sporcu ameliyat sonraki süreç hakkında şunları söyledi: "Gelen daveti büyük bir heyecanla aldım. Fizyoterapim ve spor salonum var, tam ihtiyacım olan şey bu. Her şeyi planlı bir rutin içinde ve teknik heyet eşliğinde yapıyoruz.



İyileşmenin en önemli anındayım, yani geçiş evresindeyim. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce tekrar yürümeye başladım. Kaslarımı güçlendirmenin, spora dönmenin ve ameliyattan sonra kaybettiğim kas kütlesini geri kazanmanın zamanı geldi. Sahada antrenmana başlamak için hala bir yolum var. Bu yavaş bir süreç, ancak iyileşmenin her aşamasını çok dikkatli bir şekilde yapmak önemlidir."



ZE: "HERKES ONU ÖNEMSİYOR"



Brezilya Milli Takımı'nın başantrenörü Ze Roberto ise, Ana Cristina hakkında şunları söyledi:



"Hepimiz için harika, herkes onu önemsiyor. Ameliyattan beri mesajlar gönderdik, sorular sorduk, nasıl olduğunu öğrenmek için fizyoterapist ve doktor ile konuştuk. Onu burada, mutlu yüzle, iyileşme konusunda büyük bir umutla görebilmek bir zevk."