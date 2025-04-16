Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i konuk etti.



Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 77-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.



Seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluğunu ilan edecek.



MAÇTAN ANLAR



Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk 3 dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 9-7. Kalan bölümde ÇBK Mersin'in özellikle dış atışlardan bulduğu basketlere kenardan gelen oyuncuların skor katkısıyla yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe, Meesseman'ın skorer oyunuyla 14. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 32-24. ÇBK Mersin, Pelin Derya Bilgiç'in dış atışıyla 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 34-33. Periyodun son dakikalarında Sabally ile pota altını etkili kullanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.



Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan çeyreğin kalan bölümünde farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, son periyoda 60-52 önde girdi.



ÇİMSA ÇBK Mersin, dördüncü çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada farkı 1'e kadar indirmeyi başardı: 64-63. Ancak konuk ekibin basit hatalarını kritik basketlerle cezalandıran Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-70 kazandı.



Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci müsabakası, 18 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.



MENDEZ İLE İLK MAÇINI KAZANDI



Fenerbahçe Opet, İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertlilerin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunu 3. tamamlamasının ardından başantrenör Valerie Garnier ile yollar ayrılmıştı. Garnier'in yerine İspanya Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıran Mendez göreve getirilmişti.



FİNALE NASIL GELDİLER?



Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.



ÇİMSA ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı, yarı finalde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'i geçerek finale yükselmişti.



Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Cuma günü aynı saat ve salonda oynanacak. Üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.



