Fenerbahçe Opet, deplasmanda kayıp

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında evinde Fenerbahçe Opet'i 72-66 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda kayıp
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22 Şubat 2025 17:43
Son güncelleme 22 Şubat 2025 18:09

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'e konuk oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ÇBK Mersin 72-66 kazandı.

Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez galip geldi.

ÇBK Mersin ise, ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 

Salon: Servet Tazegül 

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler

ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Howard 17, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 27, Meesseman 12, Allemand 3, Badiane 9, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 24-13

Devre: 41-32

3. Periyot: 58-42


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