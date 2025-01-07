Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.



Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.



Valencia Basket ise önceki turda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken bu turda ise ilk 2 müsabakada sahadan galip ayrıldı.



