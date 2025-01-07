Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Valencia Basket'i ağırlayacak
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07 Ocak 2025 14:12
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Valencia Basket ise önceki turda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken bu turda ise ilk 2 müsabakada sahadan galip ayrıldı.

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