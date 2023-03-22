Fenerbahçe Opet, 3-0'ın rövanşında Imoco'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0'ın rövanşında deplasmanda Carraro Imoco Conegliano'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Opet, 3-0'ın rövanşında Imoco'ya konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 13:22
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rövanş karşılaşmasında 23 Mart Perşembe günü İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

İstanbul'da oynanan eşleşmenin ilk müsabakasını Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyetin yanı sıra 3-2'lik mağlubiyetle de adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 İtalyan temsilcisinin kazanması durumunda ise altın set oynanacak.

Eşleşmede tur atlayan ekip, yarı finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery