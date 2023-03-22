Fenerbahçe Opet, 3-0'ın rövanşında Imoco'ya konuk oluyor

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, rövanş karşılaşmasında 23 Mart Perşembe günü İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.



İstanbul'da oynanan eşleşmenin ilk müsabakasını Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.



Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyetin yanı sıra 3-2'lik mağlubiyetle de adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 İtalyan temsilcisinin kazanması durumunda ise altın set oynanacak.



Eşleşmede tur atlayan ekip, yarı finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.





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