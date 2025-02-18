Fenerbahçe'nin yükselişi: 14 maçlık yenilmezlik serisi!

Fenerbahçe, üç kulvarda da yenilmezlik serisini 14 maça çıkarırken, ligde ise üst üste 7. galibiyetini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yükselişi: 14 maçlık yenilmezlik serisi!
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18 Şubat 2025 09:03

Fenerbahçe vites yükseltti, hedeflere doğru ilerliyor. Üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, alınan başarılı sonuçlar sonrasında üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, üç gün sonra ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği performansla taraftarlarının gönlünü kazandı. 

Son olarak Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla deviren Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligde üst üste 7'nci galibiyetini alarak bu alandaki serisini geliştirdi. 

14 MÜCADELEDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sarı-kanarya, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere ise son oynadığı 14 mücadelede de yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu maçların 11'inden zaferle ayrıldı ve sadece 3 karşılaşmada rakipleriyle berabere kaldı.

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