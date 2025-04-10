Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!

Fenerbahçe, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak olan Thomas Müller ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!
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10 Nisan 2025 08:25
Son güncelleme 10 Nisan 2025 08:34
Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Fenerbahçe, sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı sona erecek olan Thomas Müller ile ilgileniyor. 

Dusan Tadic'in ayrılma ihtimali dolayısıyla dinamik ve hücumun her yerinde oynayabilecek bir 10 numara istediğini yönetime bildiren Jose Mourinho, Tadic ve Dzeko'dan boşalacak 'lider' eksiğini de Müller ile tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki hücum oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Thomas Müller'in sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği belirtildi.

MOURINHO, MÜLLER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Mourinho, 2019'da Thomas Müller ile ilgili bir açıklamasında, "O, genç yaşından beri başarılı. Aynı benim gibi. Bu nedenle insanlar ikimizi de olduğumuzdan çok daha yaşlı zannediyor." demişti.
PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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