Fenerbahçe'nin tarihi rekor hedefi!

2018 yılı itibariyle;

Fenerbahçe Spor Kulübü, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü" kimliği için çalışmaya devam ediyor.Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; 9 farklı branşta zirveye oynayan takımları ve sporcularıyla, güçlü altyapılarıyla dünya üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üstlendiği rolün eşine rastlanmıyor. Türk sporunun lokomotifi olarak bu sene de yarıştığı tüm branşlarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. Yılını 26 kupa ve yüzlerce madalya ile tamamladı.Başkanlığa seçildiği 2018 yılında kulübün maddi durumunun tüm zorluklarına rağmen, "Spor Kulübü" kimliğinden vazgeçmeyen Ali Koç, tüm desteğiyle olimpik branş ve sporcuların yanında oldu. 2021 yılında da Tüpraş, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve Tüpraş, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için güçlerini birleştiriyor" mottosuyla Fenerbahçe'nin olimpik branşlarına sponsor oldu. Bu destek, Kulüp tarihinde olimpik branşlara verilmiş en büyük destek olarak da ayrı bir yerde konumlanıyor.Türkiye Takım Şampiyonluklarında, Büyük, Genç ve Yıldız Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde toplam 38 şampiyonluk, ayrıca Ferdi Türkiye Şampiyonalarında Büyükler,Gençler ve Yıldızlarda toplam 422 madalya kazanıldı. Avrupa takım şampiyonluklarında toplam 25 kupa, Uluslararası Ferdi şampiyonluklarda; 99 Altın,49 gümüş,65 bronz toplam 213 madalya 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Atletizm subesi 7 sporcu ile katılmış, Cirit atma branşında Eda Tuğsuz Olimpiyat 4.sü olarak, büyük bir başarı elde etti.Büyük erkekler, kadınlar, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde toplam 79 şampiyonluk, Uluslararası derecelerde, erkeklerde 3 Altın, 1 gümüş, 5 bronz, kadınlarda 10 Altın, 3 Gümüş, 5 Bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanıldı. 2022 yılı Büyük Kadınlar Boks Şampiyonasında ülkemize gelen 5 altın madalyanın 4'ü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcularıydı. (Busenaz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Şennur Demir)Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde de büyük bir yeri olan Kürek şubesi, 2018 yılından bu yana toplam 50 Türkiye şampiyonluğu ve 78 madalya kazandı.Toplam 12 şampiyonluk kazanıldı; Özge Yılmaz 2021 ve 2022 yılında Avrupa Çift Bayanlar Şampiyonu oldu.Toplam 24 şampiyonluk, 54 madalya kazanıldı; 4 sporcu 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katıldı.2022 yılında uluslararası ve ulusal alanda toplam 200 madalya kazandı; toplam 111 Türkiye şampiyonluğu, Uluslararası derecede 30 madalyaya imza atıldı. 2022 yılında Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinin genç sporcusu Medine Havva Tatlıcan Optimist Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti.Geçtiğimiz hafta da Nazlı Çağla Dönertaş, Kieler Woche Sailing yarışlarını 1. sırada tamamlayarak altın madalya aldı ve şampiyon oldu. Nazlı Çağla Dönertaş, bu seviye bir yarışta madalya alan ilk Türk sporcusu oldu.2020 Tokyo Olimpiyatlarına en fazla sporcu gönderen ve bu alanda Türkiye'de zirvenin sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni hedefi, 2024 Paris Olimpiyatları'na daha fazla sporcu göndermek, ülkesine destek vermek ve Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmak olarak açıklandı.