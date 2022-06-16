Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev; dert küpü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.



Sarı-lacivertli takım ilk maçı 19-20 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. Dinamo Kiev'de Ukrayna'daki savaş durumundan dolayı takımın yabancı oyuncularının geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ukrayna Ligi geçtiğimiz sezon yarıda kesilmiş ve mevcut sıralamaya göre Avrupa kupalarına katılacak ekipler belirlenmişti.



Gidenler dönecek mi?



Savaşın patlak vermesinin ardından Uruguaylı Carlos de Pena kulüple yollarını ayırdı.



Ülkesine giden Brezilyalı Vitinho'nun da dönmesi beklenmiyor. Bu isimlerin dışında kiralık olarak farklı takımlara giden isimlerin dönüp dönmeyecekleri de netlik kazanmadı.



Polonya'da oynanabilir



Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın nerede oynanacağı da şu an için soru işareti. Karşılaşmayı Polonya'da oynamak isteyen Ukrayna ekibi, UEFA ile görüşmeleri sürdürüyor. UEFA'nın onay vermesi halinde maç Polonya'da yapılacak.





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