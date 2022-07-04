Fenerbahçe'nin Mol Fehervar hazırlık maçı öne alındı

Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü oynaması planlanan Mol Fehervar müsabakası, 5 Temmuz Salı günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Mol Fehervar hazırlık maçı öne alındı
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04 Temmuz 2022 16:52
Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakasının tarihi değişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın aynı saat ve statta 5 Temmuz Salı günü oynanacağı ifade edildi.

Merkür Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmişti.

 

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