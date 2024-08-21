Fenerbahçe'nin Medina teklifine ret

Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi reddetti ve revize yapılmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Medina teklifine ret
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21 Ağustos 2024 18:02
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 18:11
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu haberine göre; Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı 8 milyon euro'luk teklif reddedildi.

Haberde; Boca Juniors'un Fenerbahçe'den teklifini yükseltmesini istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.



CRISTIAN MEDINA KİMDİR?

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Medina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kariyeri boyunca 152 resmi maça çıkan Arjantinli 8 numara, bu maçlarda 9 gol 11 asistlik performans gösterdi.

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