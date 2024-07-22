Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2024 14:24
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 14:29
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilen İrfan Can Eğribayat, Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı. 

Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı. Mourinho, yıldız ismi Lugano karşısında riske etmeyecek.

UEFA'YA BİLDİRİLMEYEN 9 OYUNCU 

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.

Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery