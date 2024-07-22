Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilen İrfan Can Eğribayat, Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı. Mourinho, yıldız ismi Lugano karşısında riske etmeyecek.
UEFA'YA BİLDİRİLMEYEN 9 OYUNCU
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.
Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilen İrfan Can Eğribayat, Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı. Mourinho, yıldız ismi Lugano karşısında riske etmeyecek.
UEFA'YA BİLDİRİLMEYEN 9 OYUNCU
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.
Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;
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