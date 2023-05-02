Fenerbahçe'nin kupa kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin kupa kadrosu açıklandı
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02 Mayıs 2023 16:37
Son güncelleme 02 Mayıs 2023 16:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.

Kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci de, bu maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de ayrıca Nazım Sangare de kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:




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