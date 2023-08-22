Fenerbahçe'nin kiralık aşkı: Soumare

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin kiralık aşkı: Soumare
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22 Ağustos 2023 10:30
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 10:36
Fenerbahçe yönetimi, İngiltere çıkarmasında Thomas Partey'in ardından ikinci bir isimle temasa geçti.

Championship'e düşen Leicester City'nin ön liberosu Boubakary Soumare'nin takımdan ayrılacağı bilgisi sonrasında hamle yapan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun fiyatını sordu.

20 MİLYON EURO

İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Fenerbahçe 1 yıl kiralamak için teklifini masaya koydu.

SEZON RAKAMLARI 

24 yaşındaki Fransız orta saha Soumare geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca toplam 195 karşılaşmaya çıkan Soumare 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

 

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