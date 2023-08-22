Fenerbahçe yönetimi, İngiltere çıkarmasında Thomas Partey'in ardından ikinci bir isimle temasa geçti.
Championship'e düşen Leicester City'nin ön liberosu Boubakary Soumare'nin takımdan ayrılacağı bilgisi sonrasında hamle yapan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun fiyatını sordu.
20 MİLYON EURO
İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Fenerbahçe 1 yıl kiralamak için teklifini masaya koydu.
SEZON RAKAMLARI
24 yaşındaki Fransız orta saha Soumare geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca toplam 195 karşılaşmaya çıkan Soumare 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Championship'e düşen Leicester City'nin ön liberosu Boubakary Soumare'nin takımdan ayrılacağı bilgisi sonrasında hamle yapan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun fiyatını sordu.
20 MİLYON EURO
İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Fenerbahçe 1 yıl kiralamak için teklifini masaya koydu.
SEZON RAKAMLARI
24 yaşındaki Fransız orta saha Soumare geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca toplam 195 karşılaşmaya çıkan Soumare 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.