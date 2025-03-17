Fenerbahçe'nin Kadıköy serisi sona erdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Kadıköy serisi sona erdi
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17 Mart 2025 00:07

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

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