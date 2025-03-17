Fenerbahçe'nin Kadıköy serisi sona erdi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.
Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.