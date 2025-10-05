05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-080'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-277'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-080'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-037'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-177'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-077'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-049'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-020'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-178'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-179'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-080'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-079'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Fenerbahçe'nin 'Her Deplasman Bir Okul' projesi Samsun'dan başladı

Fenerbahçe, yeni sezonda 'Her Deplasman Bir Okul' projesini başlatarak ilk uygulamasını Samsun'da hayata geçirdi.

calendar 05 Ekim 2025 17:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'nin 'Her Deplasman Bir Okul' projesi Samsun'dan başladı
Fenerbahçe, yeni sezonda 'Her Deplasman Bir Okul' projesini başlatarak ilk uygulamasını Samsun'da hayata geçirdi. Proje kapsamında sarı-lacivertli ekip, maç için gittiği her şehirde bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nevra Hilmi Tören İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp yetkilileri, 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuyla birlikte 'Her Deplasman Bir Okul' sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Artık Futbol Takımımız her deplasmana yalnızca galibiyet için değil, çocukların eğitimine katkı sunmak, Fenerbahçe sevgisini ve birlik duygusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak için de gidiyor. Her ziyaret, çocukların Fenerbahçe sevgisiyle ve sporun birleştirici gücüyle tanışmaları için atılmış bir adım olacak. Gittiğimiz her şehirde öğrencilerle bir araya gelerek, onların eğitim hayatına destek olacağız. Yanımızda sadece formamızı değil, sarı-lacivert sevgimizi ve hiç solmayan umudumuzu da götüreceğiz. Bizim için her deplasman, sadece bir maç değil, yeni kalplere ulaşmanın yoludur. Çünkü biliyoruz ki, her çocuğun yüreğinde, Fenerbahçe sevgisinin renkleriyle filizlenen bir hayal olmalı. o sevgi yayıldıkça, yarınlar aydınlanır" denildi.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
