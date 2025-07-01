Fenerbahçe'nin gündemindeydi, bonservisi belli oldu!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, bir süre önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda için nabız yoklamıştı.
Dün İskoç medyasında çıkan haberlere göre; Celtic, yıldız ismi satma kararı aldı ancak 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Haberde; Fenerbahçe'nin Maeda için bu miktara çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.
Maeda, geçen sezon 33 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Dün İskoç medyasında çıkan haberlere göre; Celtic, yıldız ismi satma kararı aldı ancak 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Haberde; Fenerbahçe'nin Maeda için bu miktara çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.
Maeda, geçen sezon 33 gol, 12 asistlik performans sergiledi.