01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
14:00
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe'nin bir süre ilgilendiği Daizen Maeda için Celtic, oyuncuyu satma kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüp, Japon yıldız için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

calendar 01 Temmuz 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 11:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gündemindeydi, bonservisi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, bir süre önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda için nabız yoklamıştı.

Dün İskoç medyasında çıkan haberlere göre; Celtic, yıldız ismi satma kararı aldı ancak 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Haberde; Fenerbahçe'nin Maeda için bu miktara çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

Maeda, geçen sezon 33 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.