Fenerbahçe'nin gözü Vincent Aboubakar'da

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun Vallecano maçında yaşadığı sakatlık şok etkisi yarattı. Tecrübeli oyuncu büyük ihtimalle sezonu kapattı. Bir kötü haber de Enner Valencia'dan geldi. Dünya Kupası'nda iki maçta sedyeyle kenara gelen buna rağmen oynamaya devam eden Ekvadorlu oyuncu da diz sakatlığıyla döndü. Tecrübeli futbolcunun sakatlık sicilinin kötü olması, forvet transferini daha da zorunlu hale getirdi. Yönetim, Vincent Aboubakar'ın işini bitirmek çalışmalara hız verdi. Hem golcü oyuncuyla, hem de Al-Nassr ile görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.



İki seçenek de masada



Suudi ekibinin Cristiano Ronaldo'ya imza attırmak üzere olması, Fenerbahçe'nin en büyük avantajı. Al-Nassr, bu rüya transferi bitirebilirse Aboubakar'ın ayrılmasına onay verecek. Sarı- Lacivertliler, kiralama seçeneğine de uygun bir bedelle bonservisi alma formülüne de sıcak bakıyor.



Bir diğer avantaj ise Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmeye hazır olması. Fenerbahçe, 8 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminin ilk günlerinde tecrübeli yıldıza imza attırarak bir an önce takıma katılmasını sağlamak istiyor.



Vincent Aboubakar, Türkiye'de iki farklı dönemde Beşiktaş formasını terletti. Kamerunlu yıldız, hem 2016-17 hem de 2020-21 sezonlarında Siyah-Beyazlı formayla şampiyonluk yaşadı. Aboubakar, iki şampiyonlukta da attığı gollerle büyük pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin tam anlamıyla belalısıydı. Aboubakar, Sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 4 maçta 3 kez ağları sarstı. 30 yaşındaki forvetin Türkiye'de en fazla gol attığı takımlar Fenerbahçe ile birlikte Kayserispor oldu.





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