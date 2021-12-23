"Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi yanlış"

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçında attığı ama sayılmayan golü eski hakemler değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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'Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi yanlış'
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23 Aralık 2021 08:20
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'nin bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın 63. dakikasında oyuna giren Serdar Dursun, 64. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar, Serdar Dursun'un golden önce rakibini ittiğini belirterek, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

ÜÇ ESKİ HAKEM: "KARAR YANLIŞ"

Karşılaşmanın ardından eski hakemler pozisyonu değerlendirdi. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, pozisyonda faul olmadığını belirterek, kararın yanlış olduğunu vurguladılar.

ERMAN TOROĞLU: "İPTAL DOĞRU"

Eski hakemlerden Erman Toroğlu ise "Serdar Dursun'un yaptığı hareket çok net faul. Hakemin kararı doğru." yorumunu yaptı.


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