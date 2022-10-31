Fenerbahçe'nin golcüleri formunu sürdürdü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında da sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.



Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra üst üste attığı gollerle takdir toplayan tecrübeli oyuncu, İstanbulspor karşısında 18. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, 49. dakika kendisinin ikinci, takımının 3. golüne imza atarken, 88. dakikada "hat-trick" yapmayı başardı.



Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 2'si 11'de 5 maça çıkan Batshuayi, 3 gol atmayı başarmıştı.



Belçikalı forvet, ligde de 3'ü ilk 11'de 6. maçına çıkarken, gol sayısını 5'e yükseltti ve toplam 8 gole ulaştı.



Valencia'dan 1 gol daha



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, ligde 11. golüne ulaştı.



Ligde gol krallığı yarışında lider durumda bulunan tecrübeli golcü, 9'u ilk 11 olmak üzere 10 maçta 11. golünü kaydetti.





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