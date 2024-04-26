Fenerbahçe'nin derbideki lideri Fred olacak

Şampiyonluk hayalini kovalamak için kalan maçlarda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, yeniden çıkış hedeflediği Beşiktaş derbisine Fred'in önderliğinde çıkacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin derbideki lideri Fred olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 10:44
Sivas'ta iki puandan çok daha fazlasını kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk umuduna yeniden tutunmak istediği Beşiktaş derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Siyah beyazlıları en detaylı şekilde analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fred'in liderliğiyle ilerleme kararı aldı.

İPLER FRED'İN ELİNDE

Derbide zaferin orta sahadan geçeceğini düşünen Kartal, ipleri sambacıya teslim edecek. Fenerbahçe'nin tüm hücum organizasyonunu yönetecek olan Fred, aynı zamanda savunmayı da başlatacak isim olarak tek kelimeyle beyin görevi üstlenecek. Sambacının en büyük yardımcısı ise partneri İsmail Yüksek olacak.

YÜKSEK SİGORTA

Fred ile özel olarak ilgilenen İsmail Kartal, beklentilerini detaylı şekilde anlattığı sambacıdan ekstra olarak kaleye daha fazla şut çekmesini de istedi. İsmail Kartal, Fred'in yardımcısı olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek'le de orta sahayı tapulayıp, oyuna istediği gibi yön vermeyi planlıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery