Fenerbahçe'nin Atina'da gizli silahı Szymanski

Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birine Atina'da çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan devi Olympiakos'a konuk olacak.
Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal 'Sezona bedel' eşleşmenin maçları için planlarını belirledi.
Yardımcılarıyla birlikte Can Bartu Tesisleri'ne kapanan deneyimli hoca; Süper Kupa mücadelesine protesto nedeniyle çıkılmadığı için hem fiziksel hem de mental olarak dinlenen takımını zorlu karşılaşmaya hazırladı.
GİZLİ GOLCÜ SZYMANSKI
Yunan ekibinin özellikle beklerde ve merkez stoperde sıkıntı yaşadığını belirleyen İsmail Kartal "Baskıyla top kaybedebilen oyuncuları var. Bekler de hücuma çıktıklarında geride geniş boşluklar bırakıyor" diyerek; sağ ve sol kanatlarda oynatacağı Osayi Samuel-İrfan Can Kahveci ile Ferdi-Tadic ikililerini özel olarak hazırladı.
Merkez orta sahada da Chiquinho'ya baskı yapılarak, Olympiakos'un hücum bağlantıları kesilecek. Szymanski de ağır stoperler Carmo ile Retsos'un arkasına sarkıp gol kovalayacak.
Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal 'Sezona bedel' eşleşmenin maçları için planlarını belirledi.
Yardımcılarıyla birlikte Can Bartu Tesisleri'ne kapanan deneyimli hoca; Süper Kupa mücadelesine protesto nedeniyle çıkılmadığı için hem fiziksel hem de mental olarak dinlenen takımını zorlu karşılaşmaya hazırladı.
GİZLİ GOLCÜ SZYMANSKI
Yunan ekibinin özellikle beklerde ve merkez stoperde sıkıntı yaşadığını belirleyen İsmail Kartal "Baskıyla top kaybedebilen oyuncuları var. Bekler de hücuma çıktıklarında geride geniş boşluklar bırakıyor" diyerek; sağ ve sol kanatlarda oynatacağı Osayi Samuel-İrfan Can Kahveci ile Ferdi-Tadic ikililerini özel olarak hazırladı.
Merkez orta sahada da Chiquinho'ya baskı yapılarak, Olympiakos'un hücum bağlantıları kesilecek. Szymanski de ağır stoperler Carmo ile Retsos'un arkasına sarkıp gol kovalayacak.
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